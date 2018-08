En Turquie, des pro-Erdogan détruisent leurs iPhones

En Turquie, le président Erdogan a annoncé le boycott des produits américains, et notamment ceux produits par Apple. Depuis, de nombreux activistes se filment en train de casser en mille morceaux leurs iPhones à l'aide d'un marteau.

Sur Twitter, le hashtag #BoycottUSA est parmi les plus actifs. Et sur les vidéos partagées, on peut assister à la destruction en direct de nombreux téléphones.

Selon le site allemand Jetzt, un homme, armé d'un marteau, s'adresse dans l'une d'elle à Donald Trump et le défie : «Qui crois-tu être ?»

Sosyal medyada ABD'yi protesto için tekbir eşliğinde balyozla iPhone parçalanan bir video paylaşıldı. "Bu reis için, bu Abdülhamit Gül için, bu Süleyman Soylu için" diyerek iPhone'ların parçalandığı videonun sonunda çalan başka bir iPhone zil sesi dikkat çekti. pic.twitter.com/CTcLaYsZfx — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 15 août 2018

Le succès de ces vidéos est tel que de nombreuses autres sont nées pour mettre en scène, de diverses manières, la destruction d'iPhones et d'autres produits liés à l'impérialisme américain, comme le coca-cola.

Different iPhone & USA protests in Turkey @AppleSupport pic.twitter.com/Vi1QlLpn1N — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 16 août 2018