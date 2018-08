Les hommages se multiplient après la mort du sénateur John McCain

Depuis l'annonce de la mort du sénateur américain John McCain, dimanche 26 août, les hommages se multiplient pour saluer la mémoire du monument américain et héros de guerre.

Donald Trump

«Ma sympathie la plus profonde et mon respect vont à la famille du sénateur John MCain, a réagi Donald Trump sur Twitter. Nos coeurs et nos prières sont avec vous.»

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 août 2018

Vendredi, il n'avait pas commenté l'annonce de l'arrêt du traitement du cancer du cerveau de John McCain, qui a fait savoir avant son décès qu'il ne souhaitait pas que Trump soit présent à ses funérailles.

Michelle et Barack Obama

«Nous partagions, malgré nos différences, une fidélité à quelque chose de plus élevé : les idéaux pour lesquels des générations entières d'Américains et d'immigrés se sont battus et se sont sacrifiés», ont, de leur côté, déclaré l'ex-président Barack Obama et Michelle Obama dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux.

Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 — Barack Obama (@BarackObama) 26 août 2018

Hillary et Bill Clinton

«Le sénateur McCain pensait que chaque citoyen avait la responsabilité d'utiliser les libertés offertes par la Constitution, ont réagi Hillary et Bill Clinton. De son service héroïque dans la Navy à ses 35 années au Congrès, il a vécu chaque jour selon ce principe.»

John McCain believed that every citizen has a responsibility to make something of the freedoms given by our Constitution, and from his heroic service in the Navy to his 35 years in Congress, he lived by his creed every day. https://t.co/946T7PnG53 — Bill Clinton (@BillClinton) 26 août 2018

George W. Bush et George H. W. Bush

«Certaines vies sont si fertiles qu'il est difficile d'imaginer qu'elles puissent prendre fin, a témoigné l'ancien président républicain George W. Bush. Certaines voix si fortes, qu'il est dur de penser qu'elles s'éteignent. John McCain était un homme de conviction, et un patriote au plus haut degré.»

Son père, 41e président des Etats-Unis, a aussi écrit un message en hommage à la mémoire de John McCain : «Peu ont sacrifié autant, ou contribué autant au bien-être de ses compatriotes, et à celui des amoureux de la liberté dans le monde.»

Jimmy Carter

«Les Américains resteront à jamais reconnaissants de son héroïsme militaire et de son intégrité implacable en tant que sénateur des Etats-Unis.»

Les dirigeants étrangers ont également fait part de leurs réactions après l'annonce de la mort du sénateur.

Emmanuel Macron

«John McCain était un véritable héros américain. Il s'est dévoué à son pays. Sa voix manquera», a tweeté en anglais le président français.

John McCain was a true American hero. He devoted his entire life to his country. His voice will be missed. Our respectful thoughts go to his beloved ones. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 août 2018

Angela Merkel

«Le sénateur McCain était l'une des plus grandes figures politiques de notre époque et le défenseur infatigable d'une alliance transatlantique forte», a exprimé la chancelière allemande.

Theresa May

«John McCain était un grand homme d'Etat, qui incarnait l'idée de service altruiste. C'était un honneur de le considérer comme un ami du Royaume-Uni.»

John McCain was a great statesman, who embodied the idea of service over self. It was an honour to call him a friend of the UK. My deepest sympathies go to his family, and the American people. — Theresa May (@theresa_may) 26 août 2018

Benyamin Netanyahou

«Son soutien d'Israël n'a jamais faibli. Il était ancré par sa foi en la démocratie et la liberté.»