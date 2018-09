Présidentielle au Brésil : le favori des sondages poignardé en pleine rue

La scène filmée et relayée massivement sur les réseaux sociaux a eu lieu à Juiz de Fora où Bolsonaro était en visite. L'auteur des faits, identifié comme étant Adelio Bispo de Oliveira, 40 ans, a attendu le moment où le candidat, porté sur des épaules de sympathisants, passait à côté de lui, pour le frapper à l'abdomen alors qu'il levait les bras.

Dans des déclarations à TV Globo, l'avocat de l'agresseur, Pedro Augusto Lima Possa, a déclaré que celui-ci l'avait assuré avoir agi «pour des motifs religieux, de type politique et également en raison des préjugés que montre Bolsonaro à chaque fois qu'il parle de race, de religion et des femmes».

Selon le fils de Jaitr Bolsonaro, son père, conduit en urgence à l'hôpital où il a subi une intervention chirurgicale, a été touché au foie, au poumon, à l'intestin et a perdu une grande quantité de sang.

The stab struck the small intestine and more severely the large intestine. The worst was the large-caliber mesenteric vein lesion. If there had not been a hospital nearby he would probably be dead now from bleeding. @VP @mike_pence pray for us https://t.co/F2sNY2qFII

