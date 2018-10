Catalogne : actions coup de poing pour l'anniversaire du 1er octobre

«La voie de train à grande vitesse a été bloquée à Girone à 100 km au nord-est de Barcelone, les voies étant occupées», a annoncé la compagnie des chemins de fer Renfe.

Attentats de Catalogne : un an après, Barcelone se souvient

Les télévisions diffusent des images de militants des Comités de défense de la République qui réclament la rupture avec Madrid, descendant sur les voies ou bloquant les routes.

High speed train station in Girona now blocked by hundreds #WeVotedWeWon pic.twitter.com/BZukJjzTGt

— Help Catalonia (@CataloniaHelp2) 1 octobre 2018