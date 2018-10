Etats-Unis : l’armée déployée à la frontière face à la caravane de migrants

«Les lois adoptées par les démocrates font qu'il est difficile pour nous de stopper des gens à la frontière», a tweeté jeudi Donald Trump. «J'envoie l'armée pour cette urgence nationale. Ils seront stoppés !», a-t-il ajouté.

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 octobre 2018