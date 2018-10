La fiancée de Khashoggi appelle à punir «tous les responsables» de cette «barbarie»

Hatice Cengiz, la fiancée turque de Jamal Khashoggi, a exigé ce vendredi 26 octobre que toutes les personnes liées au meurtre du journaliste soient condamnées.

«Ma demande est que tous les responsables impliqués dans cette barbarie, du plus bas au plus haut niveau, soient punis et traduits en justice», a-t-elle déclaré, au cours d'une interview à la chaîne Habertürk.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: O gün tek başına bırakmamam gerektiğini hissettim — Habertürk (@Haberturk) 26 octobre 2018

Hatice Cengiz, doctorante à l'université d'Istanbul, attendait son compagnon devant le consulat quand il a été tué, car elle n'avait pas obtenu l'autorisation d'y pénétrer. C'est elle qui, inquiète de ne pas le voir sortir du bâtiment, a alerté les autorités turques. «Je me suis mise à trembler de tout mon corps quand j'ai compris qu'il lui était arrivé quelque chose», a-t-elle raconté, en sanglots. «Tout à coup, une peur immense s'est abattue sur moi».

Après avoir d'abord nié la mort du journaliste de 59 ans, Ryad a reconnu que celui-ci avait été tué dans l'enceinte du consulat, évoquant une opération «non autorisée», dont le prince héritier Mohammed Ben Salmane n'avait pas été informé. «Jamais une telle chose ne m'avait traversé l'esprit», a confié Hatice Cengiz, sur le plateau de Habertürk.

Plus de trois semaines après son décès, la dépouille de Jamal Khashoggi reste introuvable.