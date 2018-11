Donald Trump cite «Game of Thrones», HBO et les actrices répondent

«Sanctions are coming» (les sanctions arrivent) est inscrit au milieu du cliché présidentiel. Cette phrase est un détournement de «Winter is coming» (l’hiver arrive), réplique connue des fans de la série.

La société HBO a publié sa réponse sur les réseaux sociaux. «Comment dit-on utilisation abusive de marque déposée en Dothraki ?», en faisant référence à une langue utilisée dans la saga à succès.

How do you say trademark misuse in Dothraki?

— HBO (@HBO) 2 novembre 2018