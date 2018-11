«Make France great again» : Donald Trump s'en prend à Emmanuel Macron sur Twitter

Donald Trump s'en est pris à Emmanuel Macron dans une série de tweets, critiquant vivement le président français qu'il avait rencontré lors des commémorations du 11-Novembre.

«Emmanuel Macron suggère de construire sa propre armée pour protéger l'Europe contre les Etats-Unis, la Chine et la Russie. Mais c'était l'Allemagne (sic) lors des première et seconde guerre mondiales - Comment cela s'est il passé pour la France ? Il commençaient à apprendre l'allemand à Paris avant que les Etats-Unis n'interviennent. Payez pour l'OTAN ou pas !», a-t-il commencé par poster.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 novembre 2018

Le président américain a poursuivi en critiquant la politique commerciale de la France. «Sur le commerce, la France produit un excellent vin, mais les Etats-Unis aussi. Le problème est que la France rend très difficile la vente des vins américains en France, et impose des taxes énormes, alors que la Etats-Unis facilitent la vente de vins français, avec de faibles taxes. Ce n'est pas juste, cela doit changer !»

On Trade, France makes excellent wine, but so does the U.S. The problem is that France makes it very hard for the U.S. to sell its wines into France, and charges big Tariffs, whereas the U.S. makes it easy for French wines, and charges very small Tariffs. Not fair, must change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 novembre 2018

Donald Trump a poursuivi en s'en prenant personnellement à Emmanuel Macron. «Le problème est qu'Emmanuel souffre d'une popularité très basse en France, 26%, et d'un taux de chômage de près de 10%. Il essayait juste de changer de sujet. Au fait, il n'y a pas de pays plus nationaliste que la France, des gens très fiers - et à juste titre !»

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 novembre 2018

Le président américain a embrayé avec le message : «Make France great again!».

......MAKE FRANCE GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 novembre 2018

Donald Trump a conclu cette saillie en revenant sur son absence remarquée lors des commémorations organisées au cimetière américain du Bois Belleau, dans l'Aisne. «Au fait, quand l'hélicoptère n'a pas pu voler vers le premier cimetière en France en raison d'une visibilité quasi nulle, j'ai suggéré d'y aller par la route. Les services secrets ont dit non, trop loin de l'aéroport et cela aurait impliqué de perturber le trafic à Paris. Discours le jour suivant au cimetière américain sous la pluie battante ! Mauvais journalisme - Fake News !».