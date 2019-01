Espagne : des mineurs proches du puits où est tombé l'enfant

Un groupe de mineurs d'élite creusant une galerie souterraine est arrivé vendredi matin à un peu plus de deux mètres du puits où un enfant est tombé il y a 12 jours en Espagne, a-t-on appris auprès des autorités.

Ces mineurs, spécialement venus des Asturies (nord-ouest) et habitués à porter secours à des victimes dans les circonstances les plus difficiles, sont descendus jeudi à l'aide d'une sorte de cage métallique dans un tunnel vertical spécialement creusé parallèlement au puits.

Equipés de bouteilles d'oxygène, ils ont ensuite commencé à creuser lentement une galerie horizontale de quatre mètres afin d'atteindre le puits abandonné de 110 mètres de profondeur et de seulement 25 centimètres de diamètre, situé dans le village de Totalan (Andalousie, sud).

Les huit mineurs se relaient par équipes de deux. «L'excavation de la galerie horizontale à partir du puits vertical pour tenter de retrouver Julen a atteint un mètre et demi», a indiqué vendredi à la presse la sous-préfecture de Malaga, province où se situe Totalan.

Des cheveux de l'enfant retrouvés

Les autorités n'ont jamais eu aucune preuve que l'enfant de deux ans était vivant. Mais des cheveux lui appartenant ainsi qu'un sachet de friandises ont été retrouvés dans le puits.

Une équipe de huit pompiers et une autre d'artificiers de la garde civile participent également à l'opération. Les recherches lancées pour retrouver l'enfant, qui tiennent l'Espagne en haleine, ont pris une dimension tout à fait exceptionnelle en mobilisant des centaines de sauveteurs et des moyens techniques énormes. Mais leur progression a été ralentie à maintes reprises, notamment par la dureté et l'instabilité du terrain.

Les secouristes avaient pu initialement introduire une caméra dans le puits mais seulement jusqu'à 71 mètres de profondeur, un amas de pierres bouchant totalement l'accès au-delà.

Selon ses parents, Julen Rosello, a chuté par accident le dimanche 13 janvier dans un puits très étroit et non signalé alors qu'il jouait sur un terrain appartenant à un membre de sa famille.