Près de 450 écoles fermées à Bangkok pour cause de pollution

Un nuage de fumée toxique a poussé les autorités de Bangkok à fermer 437 écoles ce mercredi 30 janvier. Cette décision inédite dans la capitale thaïlandaise intervient alors que la pollution y atteint un nouveau pic.

Cet épisode n'en est pas à son début, cela fait plusieurs semaines qu'une brume recouvre la ville.

Selon les estimations, les causes sont le trafic routier très important, la multitude de chantiers ou encore les usines proches des logements. Les habitants ont largement critiqué l'inaction du gouvernement face à cette crise écologique. Selon l'OMS, la capitale fait partie des villes dont l'air est le plus pollué au monde, et l'absence de vent dans la région ces derniers jours ne fait qu'intensifier la situation.

La mairie a mis en place quelques stratégies pour atténuer la nocivité de la brume toxique. Des avions déversants des produits au-dessus des nuages, chargés d'activer la formation d'averses, ont ainsi survolé Bangkok avec un succès limité. D'autres techniques seront utilisées à partir de ce mercredi, comme des drones censés disperser une solution liquide nettoyant l'air des particules fines.

Sablier d'air pollué

À plus long terme, des organisations écologistes ont demandé aux autorités d'améliorer leur politique en matière de transports en commun, afin réduire le nombre de véhicules dans Bangkok. Ils insistent également sur la nécessité d'encadrer les chantiers, qui parsèment la ville et accentuent les épisodes de pollution.

L'an dernier, la Thaïlande connaissait un épisode similaire, à la suite duquel Greenpeace avait livré à la junte militaire, au pouvoir dans le pays, un sablier en verre rempli d'air pollué en provenance de Bangkok.