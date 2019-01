Venezuela : Nicolas Maduro se dit prêt à organiser des législatives anticipées

Alors que d'importantes manifestations sont prévues ce mercredi 30 janvier, Nicolas Maduro s'est dit prêt à négocier avec l'opposition ainsi qu'à organiser des élections anticipées.

«Ce serait très bien d'organiser des élections législatives plus tôt, cela constituerait une très bonne forme de discussion politique, une bonne solution par le vote populaire», a-t-il indiqué à l'agence russe RIA Novosti, citée par l'AFP.

«Nous n'acceptons pas le chantage»

Le président contesté s'est toutefois de nouveau opposé à une nouvelle élection présidentielle : «Nous n'acceptons les ultimatums de personne dans le monde, nous n'acceptons pas le chantage. Les élections présidentielles ont eu lieu au Venezuela et si les impérialistes veulent de nouvelles élections, qu'ils attendent 2025».

Nicolas Maduro a été réélu en mai dernier. Mais le scrutin est contesté et jugé illégitime par l'opposition et une grande partie de la communauté internationale.

Alors que la crise dure depuis des mois et que les manifestations anti-Maduro sont réprimées dans le sang, Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale, s'est autoproclamé la semaine dernière président par intérim du pays, dans l'attente de former un gouvernement de transition et d'obtenir des «élections libres». Les Etats-Unis, plusieurs pays d'Amérique latine puis l'Union européenne lui ont tous apporté leur soutien.