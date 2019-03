Crash du Boeing 737 MAX 8 de l’Ethiopian Airlines : les boîtes noires sont en France

L'Ethiopie ne possédant pas l'équipement nécessaire à la lecture des boîtes noires du Boeing 737 MAX 8 qui s'est écrasé dimanche à l'est d'Addis Abeba, celles-ci ont été envoyées à Paris.

«Une délégation éthiopienne dirigée par le Bureau Investigation Accident (AIB) a emmené par avion l'enregistrement des données du vol (Flight Data Recorder - FDR) et l'enregistrement des conversations du cockpit (Cockpit Voice Recorder - CVR) à Paris pour enquête», a déclaré la compagnie sur son compte Twitter.

FAA statement on the temporary grounding of Boeing B737 - MAX fleet operated by U.S airlines or in a U.S. territory. pic.twitter.com/buq9Jq5yDE

— Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 14 mars 2019