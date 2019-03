Vidéo : une fausse météorite inquiète les habitants de Los Angeles

Plusieurs habitants de Los Angeles se sont émus sur Twitter, mercredi soir, de la présence dans le ciel d'un épais spectre lumineux qu'ils ont pris pour une météorite.

De nombreux Californiens ont relayé la vidéo. «Quelqu'un a vu le météore à l'instant au-dessus de LA ? Incroyable. C'est le truc le plus cool que j'aie jamais vu», a twitté un internaute, quand d'autres s'interrogeaient sur une possible attaque d'aliens... ou la présence du super-héros Captain Marvel !

Did anyone else see a meteor fly over downtown LA and the six helicopters surrounding it currently?! Y’all peepin that?! The fackkk #Meteor #LosAngeles #AlienInvasion — Lucas Roth (@LucasRothMusic) 21 mars 2019

Face à l'agitation ambiante, la police de Los Angeles a mené sa petite enquête qui l'a rapidement conduite vers... une opération marketing réalisée par des cascadeurs professionnels pour le compte de Red Bull ! «Aucun météore ne s'est écrasé dans le centre ville de Los Angeles et non, ce n'est pas une invasion extraterrestre... c'est juste un tournage. On est à Hollywood après tout», a tweeté le LAPD, mettant fin aux rumeurs les plus folles.