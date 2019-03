Kanye West organise des offices religieux tous les dimanches

Le rappeur Kanye West a semble-t-il pris une nouvelle résolution pour 2019 : célèbrer une messe tous les dimanches. Et depuis le début de l'année, ses offices mêlant religion et musique font fureur aux États-Unis.

Chaque semaine, des invités triés sur le volet se rendent à ces «Sunday Services». L'occasion d'entendre une chorale de gospel reprendre les chansons de «Yeezus», revisitées avec une touche de spiritualité en plus.

Pour avoir un petit aperçu de ces événements très fermés, le magazine américain Variety a interrogé des «happy few» qui ont eu l'occasion d'y assister. Ils ont expliqué que le lieu de l'office changeait chaque dimanche : du studio personnel de l'hôte à Calabasas (Californie), aux forêts de Los Angeles, en passant par le siège d'Adidas à Portland (Oregon), Kanye West sait faire preuve d'imagination.

«Tous ceux qui viennent sont invités personnellement et bien traités par les agents de sécurité et le staff - comme dans n'importe quel église», ont expliqué des invités sous couvert d'anonymat à Variety. Tous sont contraints de signer une obligation de non-divulgation et ont l'interdiction formelle de s'entretenir avec la presse.

Seul moyen de communication autorisé : Instagram, Twitter, on encore Snapchat. Sans surprise, c'est la reine des réseaux sociaux, et accessoirement épouse de Kanye West Kim Kardashian, qui est derrière les caméra pendant que son époux officie. Sur les vidéos, on peut ainsi apercevoir de célèbres artistes tels que Diplo, Kid Cudi, ou encore DMX.

Sunday Service pic.twitter.com/b6wFWjALHC — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 10 mars 2019