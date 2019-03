Cyclone Idai : au Zimbabwe, une femme a accouché sur un arbre

Alors qu'elle était réfugiée dans un arbre pour échapper aux inondations provoquées par le cyclone Idai au Zimbabwe, une jeune femme a donné naissance à un petit garçon, a rapporté dimanche 24 mars, la télévision nationale ZBC.

Le 15 mars «vers 22h, on a entendu un énorme bruit venant de la montagne», explique Tariro Guvakuva, une habitante de Chimanimani, l'un des districts les plus touchés par le cyclone.

«Nous avons vu l'eau détruire notre jardin et notre maison. On a grimpé sur un rocher. Le rocher est devenu instable et on a escaladé la montagne», poursuit-elle. «Alors que j'étais sur un arbre dans la montagne, le travail a commencé. Jai donné naissance à mon bébé avec l'aide de mon mari», raconte-t-elle ensuite.

CYCLONE IDAI: Brave woman gives birth while marooned:





Stuck on a tree branch, Tariro Guvakuva of Chimanimani found grace as she was able to deliver her baby while marooned, thanks to the heroic feat of the husband, who immediately assumed the role of a midwife. pic.twitter.com/qIiTBTaaLX

— ZBC News Online (@ZBCNewsonline) 24 mars 2019