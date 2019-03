Israël : une roquette frappe une maison au nord de Tel-Aviv, Netanyahu promet de riposter

Une roquette a frappé une maison à Mishmeret, au nord de Tel-Aviv (Israël) dans la nuit de dimanche à lundi 25 mars, provoquant un incendie qui a fait cinq blessés légers. Le Hamas nie avoir tiré la roquette.

Des images de la maison, partagées sur Twitter par le ministère des Affaires étrangères israélien, témoignent de la violence du tir et des dégâts considérables.

Seven Israelis (incl 2 young children) were injured, and severe damage was caused to residential buildings in central Israel's Sharon region, following a direct hit by a rocket fired from #Gaza.





Israel will not allow Palestinian terrorists to terrorize Israelis.





(Dan Asulin) pic.twitter.com/WWCejmSnhA

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) 25 mars 2019