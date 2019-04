Plus léger qu'une cannette de soda à la naissance, «Bébé Connor» est rentré chez lui après 8 mois à l'hôpital

«Bébé Connor», le nourrisson qui pesait environ 300 grammes à la naissance, vient de passer ses premiers jours chez lui après huit mois passés à l'hôpital.

«Il va vraiment bien» a déclaré son père John Florio à Good Morning America. «Il prend encore quelques médicaments et de l'oxygène. Il est très joueur, calme et ne pleure pas beaucoup. Il aime interagir avec les gens. Et il n'a pas peur de s'approcher de notre chien.»

Connor est né à 26 semaines le 13 juillet 2018 avec plusieurs pathologies dont une maladie pulmonaire chronique, dysplasie broncho-pulmonaire et un streptocoque. Un état de santé qui a fortement inquiété le corps médical d'autant que «Bébé Connor» pesait à sa naissance moins de la moitié du poids habituel pour un bébé de son âge.

Le travail entrepris par l'unité néonatale du Centre médical du coté de Westchester s'est révélé salvateur : Connor a reçu tout une batterie de soins médicaux dont une thérapie physique, une ergothérapie, des thérapies de la parole et de l'alimentation. «Il a aussi fréquenté une école maternelle. Il est devenu beaucoup plus interactif et a commencé à s'amuser avec des jouets», a indiqué le docteur Dennis Davidson qui s'est occupé de lui.

Désormais, Connor pèse 4,5 kilos et souffre toujours de queqlues retards de croissance.