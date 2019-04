Notre-Dame de Paris : quelles conséquences pour les célébrations de Pâques ?

Alors que débute la semaine sainte, sept jours destinés à commémorer la Passion et la résurrection de Jésus-Christ, l'incendie de Notre-Dame de Paris a bouleversé les célébrations les plus importantes de l'année pour les fidèles parisiens et croyants internationaux.

Point d'orgue de ces sept jours, la messe de Pâques initialement prévue dans la cathédrale se tiendra à l'église Saint-Eustache, dans le quartier des Halles. Elle accueillera Monseigneur Michel Aupetit pour présider l'office, retransmise en direct sur France 2.

«Ce sera l’occasion pour nous tous de manifester notre unité, notre ferveur et notre confiance en l’avenir», a lancé Mgr Michel Aupetit dans un message adressé aux fidèles parisiens.

Les fidèles accueillis à Saint Sulpice

Pour le reste des offices, les fidèles de Notre-Dame de Paris seront accueillis pour leur grande majorité des célébrations à l'église Saint Sulpice, la plus grande église de Paris, située dans le 6e arrondissement, elle aussi touchée par un incendie il y a quelques mois.

L'archevêque de Paris invite évêques, diacres et prêtres à renouveler leur serment dans de ce monument romain du quartier de l'Odéon lors de la messe chrismale ce mercredi. C'est au cours de cette service que sont bénies les huiles, notamment le saint chrême, utilisées pour les baptêmes, les cérémonies de confirmation ou l'entrée dans les ordres de nouveaux prêtres.

La messe de la Cène, commémorant le dernier repas du Christ le jeudi Saint, l'office la Croix le vendredi Saint et la Vigile Pascale, cérémonie durant laquelle sont célébrés les baptêmes d'adultes au soir du samedi Saint se tiendront également dans cette église.

Des incertitudes demeurent néanmoins sur le chemin de croix, marquant la crucifixion et la mort de Jésus-Christ, traditionnellement organisé sur le parvis de Notre-Dame lors du vendredi Saint.

Au-delà de cette semaine sacrée pour les chrétiens, cinq messes sont organisées toute l'année au sein de Notre-Dame de Paris, et sept le dimanche. Autant de célébrations qui ne seront pas célébrées avant la reconstruction.