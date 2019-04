Californie : une fusillade dans une synagogue fait un mort et trois blessés

Un homme a ouvert le feu samedi dans une synagogue de la région de San Diego, dans le sud de la Californie, faisant plusieurs blessés, a annoncé la police locale après son arrestation.

«Un homme a été arrêté pour interrogatoire en relation avec des tirs à la synagogue Chabad of Poway», au nord de San Diego, a tweeté le sheriff du comté de San Diego, Bill Gore. «Il y a des blessés», a-t-il ajouté, soulignant que l'opération était en cours.

«Nous avions quatre blessés par arme à feu et une des personnes est décédée», a précisé le maire, Steve Vaus, à la chaîne de télévision MSNBC. Il a ajouté que le rabbin avait été blessé à la main et que la vie des autres blessés n'était pas menacée.

La police locale a annoncé que le tireur présumé avait été arrêté.

Les blessés sont une jeune femme et deux hommes adultes et c'est un femme plus âgée qui a succombé à ses blessures, a-t-il ajouté au cours d'une conférence de presse.

La police détient un homme de 19 ans habitant San Diego et les enquêteurs cntrôlent son activité sur les réseaux sociaux où il a posté une lettre ouverte, a-t-il ajouté.

L'assaillant a agi avec un fusil d'assaut «de type AR-15», utilisé dans de nombreuses fusillades aux Etats-Unis, a-t-il ajouté, précisant que la police avait été appelée à 11H30.

Le tireur s'est enfui en voiture à l'arrivée de la police, mais a ensuite été rattrapé et conduit au département de la police à San Diego, a ajouté M. Gore.

Les condoléances de Trump

Selon la chaîne locale KGTV, la synagogue devait célébrer la Pâque juive à partir de 11H00 locales (18H GMT).

Le maire de Poway a rendu hommage «aux membres de la congrégation qui se sont opposés au tireur et qui ont évité ainsi un incident beaucoup plus horrible».

Le président américain Donald Trump a présenté ses «plus sincères condoléances». «A ce stade il semble qu'il s'agisse d'un crime motivé par la haine, mais j'adresse mes plus sincères condoléances à tous ceux qui sont touchés et nous tirerons cette affaire au clair», a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche.

Onze personnes ont été tuées il y a exactement six mois, le 27 octobre, dans une fusillade dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière contre la communauté juive jamais commise aux Etats-Unis.