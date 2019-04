Venezuela : Washington soutient Juan Guaido qui annonce un soulèvement militaire

Les Etats-Unis ont affiché mardi leur soutien à l'opposant vénézuélien Juan Guaido qui a revendiqué le ralliement de soldats depuis une base militaire de Caracas aux abords de laquelle ont éclaté des échauffourées entre manifestants et forces loyalistes au président Nicolas Maduro.

«Aujourd'hui, le président par intérim Juan Guaido a annoncé le début de l'Opération Liberté», a tweeté le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. «Le gouvernement américain soutient pleinement le peuple vénézuélien dans sa quête de liberté et de démocratie», a-t-il ajouté. Le vice-président américain Mike Pence a lui aussi réaffirmé son soutien sans faille à Juan Guaido, engagé depuis trois mois dans un bras de fer à l'issue incertaine avec M. Maduro. «Nous sommes avec vous!», a-t-il tweeté, en anglais et en espagnol.

«L'Amérique sera avec vous jusqu'à ce que la liberté et la démocratie soient rétablies», a-t-il ajouté. Le Trésor américain, qui a infligé une série de sévères sanctions financières au régime de Nicolas Maduro qualifié d'«illégitime», a évoqué un allègement de ces sanctions envers les individus et les entités -comme la compagnie pétrolière PDVSA-, s'il y a «changement de comportements en soutenant le dirigeant démocratiquement élu au Venezuela et ceux qui cherchent à restaurer la démocratie».

«Les États-Unis, leurs partenaires et leurs alliés sont prêts à utiliser les outils de la communauté financière internationale pour relancer rapidement l'économie du Venezuela», a assuré un porte-parole du Trésor dans un communiqué. Il a ajouté qu'il sera «demandé des comptes à ceux qui continueraient de s'opposer à la restauration de la démocratie au Venezuela». Une cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis et le Canada, ont reconnu Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela et réclament le départ de Nicolas Maduro. Le gouvernement vénézuélien a dénoncé mardi une tentative de coup d'Etat, affichant sa détermination à «neutraliser un groupe de traîtres» au sein de l'armée.