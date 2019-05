Vidéo : une tornade retourne un bus en Roumanie, 12 blessés

Une douzaine de personnes ont été blessées ce mercredi dans le sud de la Roumanie alors qu'elle se trouvaient à bord d'un bus retourné par une tornade.

Le véhicule a été emporté, finissant dans un champ situé sur le bas-côté de la route. L'un des passagers a été gravement blessé, souffrant d'un traumatisme crânien.

Un village voisin a échappé de peu à la tornade, mais plusieurs maisons ont eu le toit arraché.

Tornado yesterday evening in Călărași România. I think it's a F3 pic.twitter.com/TczZGIBXbF

