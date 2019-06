Un Américain fait 5 fois le tour des 50 Etats des Etats-Unis pour tondre des pelouses

Une corvée devenue sa destinée. C'est en croisant un vieil homme, qui se débattait avec sa tondeuse, il y a quatre ans, que Rodney Smith Jr., habitant de Huntsville, dans l'Alabama, a trouvé sa vocation.

Ce jour-là, il s'arrête, descend de sa voiture et décide d'aider en tondant lui-même le gazon de ce voisin qu'il ne connaît pas.

Depuis, le jeune étudiant en informatique s'est donné pour mission de rendre service aux personnes âgées, handicapées ou mères célibataires en leur offrant une belle pelouse, bien nette, sans qu'ils aient à débourser un sou.

Encore à l'université, il commence d'abord à l'échelle de son quartier avant d'étendre petit à petit son action. Depuis deux ans, sous le nom de code «50 États 50 pelouses», il parcourt désormais le pays au rythme d'un ou deux gazons tondus chaque jour.

Aujourd'hui, le jardinier bénévole a atteint une sacrée étape, en achevant cinq fois le tour des cinquante Etats des Etats-Unis. Rodney Smith Jr. vient d'ailleurs achever sa dernière tournée, destinée à rendre service aux vétérans.

I had the honor & privilege of mowing for Mrs.Allen who is a veteran as well as a Gold Star Wife in Hawaii. She served 8 years & her husband served 17 years in the U.S Army. They met on their first deployment . Thank you to you & our husband for your service & sacrifice pic.twitter.com/treXG0sYmn

— Rodney Smith Jr (@iamrodneysmith) 13 juin 2019