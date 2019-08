Tout savoir sur Jeffrey Epstein, le proche de Trump retrouvé mort après des accusations de trafic sexuel

C'est le scandale qui fait la une aux États-Unis depuis le début du mois de juillet. Jeffrey Epstein, un milliardaire qui a fait fortune dans la finance a été retouvé mort dans sa cellule de la prison de New York aux États-Unis. L'homme était accusé d'avoir mis en place un trafic sexuel de mineurs à l'échelle mondiale.

UN TRAFIC SEXUEL MILLIMETRÉ

Le rapport du procureur de Manhattan, diffusé le 8 juillet et qui a mené à l'interpellation de Jeffrey Epstein, est particulièrement sordide. Il y fait état d'abus de mineurs en échange de sommes d'argent, que ce soit à New York ou Palm Beach, en Floride. Des recruteuses étaient chargées de repérer des jeunes filles, qui deviendraient ensuite membre d'un «petit livre noir», une sorte de carnet d'adresses de mineurs.

Ces jeunes filles, parfois âgées de 14 ans, étaient ensuite amenées contre rétribution pour des séances de massages, avec attouchements ou pénétrations. Lorsqu'il n'utilisait pas son «carnet», qui comprenait des contacts de filles partout dans le monde, il pouvait en fournir à certains amis. Virgina Roberts, l'une des victimes, affirme en effet qu'Epstein «faisait ça pour qu'ils lui soient redevables, qu'ils les tienne».

Un milliardaire proche de Donald Trump

Si l'affaire a tout pour être médiatisée de par son horreur et le personnage de Jeffrey Epstein, son amitié avec Donald Trump fait entrer l'enquête dans une autre dimension. L'actuel président américain a en effet parlé en terme très élogieux de cet ancien professeur de mathématiques il y a plusieurs années : « Je connais Jeff depuis quinze ans. Un type génial. C’est quelqu’un avec qui on s’amuse bien. On dit même qu’il aime les belles femmes autant que moi, et que beaucoup d’entre elles sont plutôt jeunes. Ça ne fait aucun doute : Jeffrey a une bonne vie sociale».

Plutôt prompt à utiliser son réseau social favori pour commenter l'actualité américaine, Donald Trump n'a pas fait de déclaration sur le sujet. À noter qu'Epstein était également proche de Bill Clinton, ou du prince Andrew, l'un des fils de la reine Elisabeth II.

Un premier procès, et une peine légère

Ce n'est cependant pas la première fois que Jeffrey Epstein est mis en cause dans ce genre d'affaire. En 2008, il avait été condamné à 18 mois de prison, grâce à un accord controversé. Cette peine a même été réduite à 13 mois grâce à des informations données au procureur du district sud de Floride sur la faillite d'une banque d'investissement américaine.

Les victimes s'activaient depuis plusieurs années pour obtenir une peine plus lourde, car selon elles, le droit des victimes n'a pas été respecté. Avec une nouvelle inculpation, plus des accusations pour achat de témoin dans cette affaire, Jeffrey Epstein risque à nouveau la prison à perpétuité, près de deux ans après la vague #MeToo.