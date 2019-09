Elle quitte son travail pour retrouver sa chienne, disparue pendant 57 jours

Elle était prête à tout pour retrouver sa chienne. Carole King, une Américaine, a même pris la décision de quitter son travail de postière pour partir à la recherche de son animal, perdu dans la nature.

Son border collie, nommé Katie, s’était en effet échappé d’une chambre d’hôtel durant un séjour dans le Montana, près du vaste Parc national de Glacier. Avec son mari, Carole a lancé des appels sur les médias sociaux, a distribué et collé des centaines d’affiches, a parcouru de très nombreux kilomètres en voiture et à pieds, a déployé des caméras de films animaliers et s'est même équipée de lunettes de vision nocturne pour continuer les recherches la nuit.

Alors que son patron refusait de lui laisser des jours de congés, Carole a fini par décider de démissionner pour se consacrer à sa mission.

Un acharnement qui a duré 57 jours et s’est heureusement bien terminé, puisque Carole a retrouvé son animal adoré au pied d’un arbre. Ce sont des promeneurs qui ont reconnu Katie et ont appelé sa propriétaire. «Je n’ai jamais abandonné. Je n’ai jamais perdu espoir», a déclaré l’Américaine à un journal local. «Ce que j’en ai tiré, c’est la gentillesse des gens que je ne connaissais même pas».

'You can’t give up': Woman reunited with dog after 57-day search https://t.co/lK4nMnp6nU pic.twitter.com/KzZsobDi20 — kcranews (@kcranews) September 22, 2019

Elle espère désormais que sa chienne, qui a perdu plus de cinq kilos et était déshydratée et affamée, va récupérer rapidement.