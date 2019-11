Un espion kurde aurait volé un caleçon d'al-Baghdadi, le chef de Daesh, pour l'identifier

Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont affirmé ce mardi qu'ils étaient parvenus à placer un espion dans l'entourage de Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de Daesh qui s'est suicidé le 26 octobre pour ne pas être capturé par un commando composé de soldats américains soutenus par des membres du groupe armé kurde.

Cet espion aurait subtilisé un caleçon appartenant au chef de Daesh, ce qui grâce à des tests ADN aurait permis de confirmer son identité avant le lancement de l'opération visant à le capturer. Les FDS ont également affirmé avoir joué un rôle majeur dans la traque d'al-Baghdadi. «Depuis le 15 mai, nous avons travaillé avec la CIA pour traquer al-Baghdadi et l'avons surveillé étroitement, a déclaré un représentant des FDS, Polat Can, sur Twitter.

1- Through our own sources, we managed to confirm that Al Baghdadi had moved from Al Dashisha area in Deir Al Zor to Idlib. Since 15 May, we have been working together with the CIA to track Al Baghdadi and monitor him closely.

— بولات جان Polat Can (@PolatCanRojava) October 28, 2019