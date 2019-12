Pérou : deux adolescents employés chez McDonald’s meurent électrocutés

Deux jeunes Péruviens de 18 ans salariés de McDonald's sont morts électrocutés dans la nuit de dimanche à lundi alors qu'ils nettoyaient une cuisine.

«Nous enquêtons sur l'affaire, un groupe d'experts se trouve sur place», a indiqué une source de la Direction de la police criminelle. Les victimes, un jeune homme et une jeune femme, venaient d'achever leurs études secondaires et travaillaient de nuit depuis six mois dans un restaurant du géant américain de la restauration rapide dans l'ouest de la capitale Lima.

Selon la police, la jeune femme a subi une décharge électrique en travaillant sur une machine à soda. Son collègue, en tentant de lui porter secours, a également été électrocuté.

Deux jours de fermeture pour les McDonald's du Pérou

La chaîne de restauration a déclaré deux jours de deuil et de fermeture de l'ensemble de ses restaurants dans le pays, une mesure qui «n'affectera pas la rémunération» de ses salariés, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le parquet a ordonné une enquête pénale pour éclaircir les circonstances du drame, et notamment «les raisons pour lesquelles les secours n'auraient pas immédiatement eu accès aux victimes». La police a été chargée d’«inspecter les installations électriques», de vérifier le respect des règles de sécurité et d'établir les conditions dans lesquelles travaillaient les victimes au moment de l'accident.

La mère du jeune homme électrocuté, Rocio Zapata, a regretté lundi, sur la télévision publique TV Peru, que la chaîne de restaurants ne fasse état que «d'un choc électrique» sans donner davantage de détails aux proches des victimes.

La société exploitant les restaurants McDonald's au Pérou a annoncé une enquête interne, et assuré qu'elle collaborerait à l'enquête de la police. La municipalité de Pueblo Libre, le quartier où se trouve le restaurant où s'est déroulé l'accident, l'a fermé jusqu'à nouvel ordre pour non-respect des règles de sécurité.