Vidéo : le pape François fortement agacé après avoir été bousculé par un fidèle

Cet excès d'affection ne lui a pas plu. Place Saint-Pierre au Vatican, mardi 31 décembre, le pape François s'est énervé envers une fidèle qui l'avait brusquemment agrippé alors qu'il passait non loin d'elle.

Cette scène a eu lieu lors des célébrations de fin d'année à la Basilique Saint-Pierre. A l'issue du Te Deum, le pape est sorti saluer la foule présente sur le parvis, avant de rejoindre la crèche de Noël.

Sur les images filmées par Reuters, le pape François en profite pour serrer quelques mains, comme à son habitude. Sauf qu'au moment de repartir, une fidèle au premier rang a aggripé par surprise la main du souverain pontife et ne semblait pas vouloir lui rendre, alors qu'il tentait de s'éloigner.

WATCH: Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/tubJ1xmaxu

— Reuters (@Reuters) January 1, 2020