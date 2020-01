Affaire Weinstein : Gwyneth Paltrow a été la première à parler

L’actrice Gwyneth Paltrow est une des premières à avoir pris la parole pour dénoncer publiquement le harcèlement qu'elle subissait de la part d’Harvey Weinstein, et la première à avoir accepté de parler aux journalistes.

Près de deux ans après le début de l'affaire Weinstein, en octobre 2017, qui avait fait l’effet d’une bombe dans le milieu du cinéma, les auteures de l'article du New York Times qui a fait tomber le producteur hollywoodien sont revenues, dans un livre sorti en septembre, sur les coulisses de leur enquête.

En pleine promotion de leur livre «She Said» sur le sujet, Jodi Kantor et Megan Twohey ont révélé au Today Show, le 9 septembre dernier, que Gwyneth Paltrow - qui a connu le succès grâce à ses rôles dans les films de Weinstein - fut l'une des premières actrices à accepter de leur parler. «Gwyneth Paltrow est l'une des plus grandes stars d'Harvey, et il s'est toujours plus ou moins présenté comme son pygmalion», a expliqué Twohey.

«Gwyneth fut l'une des toutes premières à nous répondre»

Si l'actrice a fini par prendre la parole publiquement sur l'affaire, son nom n'était pas apparu dans le premier article du New York Times car elle s'était initialement confiée en off auprès des journalistes.

«Je pense que beaucoup de gens seront surpris de découvrir cette histoire alors que tant d'actrices redoutaient de décrocher leur téléphone car elles étaient apeurées de dire la vérité sur ce qu'elles avaient vécu à son contact, Gwyneth fut l'une des toutes premières à nous répondre et elle était déterminée à contribuer à cette enquête - même quand Harvey Weinstein s'est montré en avance à une fête chez elle et qu'elle a dû se cacher dans la salle de bains».

Selon le livre, Weinstein observait l'actrice qui s’était alors cachée afin qu’il ne puisse pas voir qu’elle contactait la journaliste. Kantor écrit qu’elle a réalisé par la suite que l’actrice avait tenté de la joindre «après une série de textos inquiétants et d’appels manqués».

«Je crois qu'Harvey Weinstein était extrêmement conscient et très inquiet des conséquences si sa plus grande star se mettait à parler», a expliqué Twohey lundi 9 septembre lors de l’émission américaine «The Today Show».

UN PARCOURS DU COMBATTANT

Dans leur ouvrage, Jodi Kantor et Megan Twohey ont également relaté les difficultés rencontrées lorsqu'elles ont entamé leur enquête : «Réussir à contacter ces actrices fut une enquête en soi. On ne pouvait pas appeler les agents ; on ne pouvait pas appeler les attachés de presse. Et même si on parvenait à avoir Ashley Judd ou Gwyneth Paltrow au téléphone - et on les a eues, on a dû trouver comment leur faire comprendre en une minute : ‘Voici pourquoi vous devez nous faire confiance. Voici pourquoi vous devez nous raconter cette histoire très intime’».

Les journalistes expliquent que leur but était de convaincre les témoins potentiels en une phrase : «On ne pourra pas changer ce qui vous est arrivé dans le passé mais si on travaille ensemble, on pourrait en faire quelque chose de constructif.»

«She Said» revient sur l’affaire Weinstein en expliquant les détails et les étapes de l’investigation. Les journalistes révèlent aussi les efforts de Weinstein pour tenter de les intimider avec l’aide de son avocate très réputée, Lisa Bloom.