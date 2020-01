Vidéo : Quand Donald Trump attaquait Barack Obama en tweetant qu'attaquer l'Iran était un signe de «faiblesse»

Fouiller dans les archives de Donald Trump peut parfois révéler certaines surprises. C'est le cas ce 3 janvier après le bombardement américain sur Bagdad qui a eu pour effet de tuer le général Soleimani, personnage très important du régime iranien. Avant d'être président, l'ancien homme d'affaires avait plusieurs fois attaqué Barack Obama sur une hypothétique guerre avec l'Iran.

«Le président va débuter une guerre avec l'Iran car il n'a aucune capacité de négociation. Il est faible et inefficace». Cette déclaration de Donald Trump publiée en 2011 dans une vidéo peut en effet sembler surprenante bien des années après au vu de l'actualité. Mais celui qui ne dormait pas encore à la Maison Blanche était spécialiste des critiques de Barack Obama, et notamment sur l'Iran.

Après l'annonce du bombardement à Bagdad, de nombreux tweets ont ainsi refait surface. «Ne laissez pas Obama jouer la carte de l'Iran dans le but de débuter une guerre afin d'être réélu. Républicains, faites attention», écrivait-il en 2012 sur les réseaux sociaux. En 2013, il récidivait : «je prédis que le président Obama va attaquer l'Iran dans le but de sauver la face». Autant dire qu'à 10 mois des élections présidentielles américaines, alors que les sondages ne jouent pas forcément en sa faveur, beaucoup peuvent y voir un certain parallèle.

Don't let Obama play the Iran card in order to start a war in order to get elected--be careful Republicans!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2012