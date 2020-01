Non, la semaine de 4 jours et les journées de 6h ne seront pas instaurées en Finlande

C'était un fake. Une information relayée par de nombreux sites affirmait que le nouveau Premier ministre finlandais, Sanna Marin, avait l'intention de lancer son mandat en instaurant la semaine de travail de quatre jours, ainsi qu'une limitation des journées à 6H.

Mais si la dirigeante avait bien évoqué la mesure, c'était en août dernier, alors qu'elle était encore ministre des Transports et de la Communication. «Je pense que les gens méritent de passer plus de temps avec leurs familles et leurs proches, de se consacrer à leurs hobbys et d'autres aspects de la vie, comme la culture, avait alors déclaré Sanna Marin, plus jeune dirigeant de la planète à seulement 34 ans. Cela pourrait être la prochaine étape dans le domaine de la vie professionnelle».

Et la mesure n'a jamis figuré au programme du Premier ministre, comme le suggérait le site de l'hebdomadaire New Europe.

La majorité des Finlandais travaille actuellement huit heures par jour, cinq jours par semaine.

La Première ministre s'inspire ainsi d'une expérimentation menée depuis 2015 chez le voisin suédois. Les entreprises qui sont passées à la semaine de quatre journées travaillées de 6 heures ont constaté une augmentation de la productivité et du bien-être de leurs employés. Mais les critiques estiment qu'une telle mesure pourrait pénaliser la croissance à long terme.