Une mère laisse son bébé seul dans son bain, elle le retrouve noyé 10 minutes plus tard

Dans l'état du Tennessee, aux Etats-Unis, une jeune mère de 32 ans a laissé son bébé sans surveillance dans son bain le 8 janvier dernier.

Après être allée fumer une cigarette et avoir écouté de la musique, elle est retournée dans la salle de bains dix minutes plus tard, et a découvert son fils de 11 mois, Aiden, flottant sur l'eau. Il était en compagnie de son grand-frère, âgé à peine de deux ans, a rapporté le Daily Mail.

Lindsee Louise Leonardo a alors appelé les secours qui, aussitôt arrivés, ont réussi à relancer le rythme cardiaque de l'enfant. Malheureusement, il est décédé deux jours plus tard à l'hôpital d'East Tennessee.

La mère, qui avait déjà été arrêtée pour maltraitance aggravée sur des enfants, a été inculpée d'homicide par négligence.

La porte-parole du shérif, Kimberly Glenn, a déclaré que des accusations supplémentaires étaient attendues.