Grippe A, SRAS, peste noire... les virus qui ont marqué l'Histoire

Alors que la Chine a fait état ce lundi 20 janvier d'un troisième mort d'un mystérieux virus dont l’origine semble se trouver dans un marché de Wuhan, retour sur les virus qui ont marqué l’Histoire, de la grippe A au Sras, en passant par la peste noire.

la Peste noire

Causée par une bactérie appelée Yersinia pestis, l’épidémie de peste noire a fait environ 50 millions de victimes à travers le monde au cours du XIVe siècle, dont 25 millions sur le continent européen, soit la moitié de la population de l'époque. La peste bubonique est une maladie véhiculée par des rongeurs infectés et transmise à l'homme par piqûre de puce, à distinguer de la peste pulmonaire, transmise par voie aérienne. Après quelques jours d'incubation, la maladie se cractérise par différents symtômes comme l'apparition d'une forte fièvre, un état général très dégradé, et le gonflement des ganglions lymphatiques. Elle se soigne désormais facilement grâce à toute une gamme d'antibiotiques, mais elle tue toujours. Entre 2010 et 2015, 3248 personnes ont contracté la peste et 584 en sont mortes, d’après les chiffres de l’OMS.

La grippe A

En 2009, la grippe A déclenchait un vent de panique dans l’Hexagone mais aussi dans le monde après les premières flambées en Amérique du Nord. Cette pandémie grippale très contagieuse, dont les symptômes sont les mêmes que ceux de la grippe saisonnière classique (toux, fièvres, maux de tête, …), a été provoquée par le virus A (H1N1), né des échanges génétiques entre un virus d’origine humaine, un virus aviaire et deux virus porcins. Selon l’OMS, environ 18 500 personnes sont décédés de la grippe A (H1N1) entre avril 2009 et août 2010, mais une étude américaine a fait état en 2012 d’un nombre de morts situé entre 151 700 et 575 400 morts lors de la première année qui a suivi la circulation du virus.

le Sras

Le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) est une maladie infectieuse hautement contagieuse causée par un virus appartenant à la famille des coronavirus, le Sars-CoV, transmis d’homme à homme par l’air. Partie de Chine fin 2002, l’épidémie a éclaté au niveau mondial en 2003 faisant plus de 8000 cas et près de 800 morts, peut-on lire sur le site de l’Institut Pasteur. Alors qu’une alerte mondiale a été déclenchée le 12 mars 2003 par l’OMS, l’épidémie a pu être endiguée par des mesures d’isolement et de quarantaine. Le réservoir animal du coronavirus du SRAS a été identifié comme étant une chauve-souris insectivore. L’hôte intermédiaire qui a permis le passage du virus à l’homme est la civette palmiste masquée, animal sauvage vendu sur les marchés et consommé au sud de la Chine.

le sida

Le virus de l'immunodéficience humaine est à l'origine de la maladie du Sida. La pandémie de Sida a débuté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans les années 1920, avant de se propager dans le monde. Le VIH, qui se transmet de la mère à l'enfant, par voie sanguine et sexuelle, atteint le système immunitaire, empêchant le corps de se défendre. La première alerte du Sida est donnée en 1981. Deux ans après, le 20 mai 1983, le virus du Sida est découvert par l’équipe de chercheurs de l’Institut Pasteur, dirigée par Luc Montagnier. Au plus fort de l’épidémie, dans les années 2000, près de deux millions de personnes succombaient à la maladie chaque année dans le monde. En 2018, 770 000 personnes sont mortes du sida dans le monde, soit un tiers de moins qu'en 2010, selon le rapport annuel de l'Onusida. Il n'existe actuellement toujours aucun vaccin contre le VIH, mais des traitements antirétroviraux permettent aux porteurs de vivre avec.

la rage

Maladie mortelle, la rage est responsable d’environ 60 000 décès chaque année dans le monde, principalement en Asie et en Afrique (99% des décès surviennent sur ces continents-là). Le virus de la rage (Lyssavirus) est transmis à l’homme par la salive après la morsure d'un animal contaminé, comme les chiens, par griffure ou encore léchage sur une blessure, une lésion cutanée récente ou une muqueuse. Le virus s'attaque directement au système nerveux de l'homme, en modifiant son fonctionnement. Il provoque la mort en stoppant les fonctions vitales pour l'organisme. Bien qu’un vaccin antirabique existe, prouvé efficace à 100%, la rage continue de tuer une personne toutes les neuf minutes dans le monde.