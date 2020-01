HEC élue meilleure école de commerce européenne

La célèbre école de commerce française est considérée comme la meilleure du continent européen selon le Financial Times.

Dans son classement 2019 des meilleures écoles de commerce européennes, le quotidien économique anglais place trois institutions françaises dans le top 10 : en plus de l'école des hautes études commerciales de Paris, l'Insead et l'Essec décrochent respectivement la 5e et la 7e position. Seul bémol pour l'école de Jouy-en-Josas, son taux, très faible (18%), de professeurs féminins, le troisième plus bas des 95 écoles classées.

HEC récemment critiqué pour son sexisme

Un axe d'amélioration pour HEC, d'autant plus que le 6 janvier, Mediapart pointait du doigt dans une enquête le sexisme et l'homophobie qui règnerait dans les grandes écoles de commerce françaises. «En octobre 2018, une enquête en forme de sondage a été menée en interne à HEC. (...) 80 % des filles interrogées et 62 % des garçons interrogés trouvent les traditions à HEC 'sexistes ou très sexistes'», écrivait notamment le quotidien en ligne.

La London Business School (2e) et l'université Bocconi (3e, située à Milan) complètent le podium de ce classement. Une défaite pour l'école londonienne puisque le classement de 2018 l'avait couronnée juste devant... HEC, qui prend donc sa revanche. A noter aussi que les six écoles en tête l'année dernière sont les mêmes cette année, dans un ordre différent.

Le journal anglais explique que les demandes d'inscription aux écoles de commerce européennes a augmenté de 63% cette année, une dynamique stimulée par «l'augmentation des demandes internationales». La qualité de l'enseignement européen séduit encore et les prix de ces écoles sont moins élevés que ceux pratiqués aux Etats-Unis.

La concrétisation du Brexit n'a pas eu de conséquences visibles sur le classement des écoles anglaises. «Alors que le Brexit a engendré une paralysie politique et un malaise économique, l'enseignement des affaires au Royaume-Uni n'a fait que croître», écrit le Financial Times.

Le top 10 du classement :

1. HEC (France)

2. London Business School (Angleterre)

3. Université de Bocconi (Italie)

4. Université de St Gallen (Suisse)

5. Insead (France)

6. Iese Business School (Espagne)

7. Essec (France)

8. IE Business School (Espagne)

9. ESMT Berlin (Allemagne)

10. Said Business School (Angleterre)