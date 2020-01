Vidéo : un homme pris en flagrant délit d'adultère par la «Kiss Cam» lors d'un match de football

Le malaise était palpable au Stade Monumental de Guayaquil, en Equateur, lors de la rencontre entre les équipes de Barcelona de Guayaquil et Delfin, le 18 janvier. Alors que la traditionnelle «Kiss Cam» filmait les supporters venus assister au match, un homme a été pris en flagrant délit d'adultère.

L'homme, qui échangeait un baiser avec la femme qui l'accompagnait, n'avait semble-t-il pas réalisé que la caméra s'était arrêtée sur lui. Rapidement, le supporter a retiré son bras des épaules de la jeune femme... Mais le mal était fait.

Diffusées sur grand écran, les images ont rapidement enflammé les réseaux sociaux.

When you kiss your side chick and realize your marriage is over cuz you're on camera



pic.twitter.com/JaETF4sYhD

— Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) January 19, 2020