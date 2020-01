L’horloge de l’apocalypse à 100 secondes de minuit

L'horloge de l'apocalypse, qui symbolise l'imminence d'un cataclysme planétaire n'est plus qu'à 100 secondes de minuit. Ajustée chaque année, elle montre que le risque de détruire la planète est plus élevé que jamais.

L'année dernière, l'horloge était à deux minutes de minuit. «Pour souligner la nécessité d'agir, l'heure de l'horloge du Jugement dernier est désormais exprimée en secondes, et non plus en minutes», ont expliqué les scientifiques.

L'accélération du changement climatique, la multiplication des «fake news» comme arme de déstabilisation des démocraties ou encore le risque de guerre nucléaire, sont les principales menaces, ont-ils ajouté.

L'aiguille de l'horloge du Bulletin of the Atomic Scientists est ainsi plus proche de minuit qu'en 1953, quand les Etats-Unis et l'Union Soviétique testaient la bombe à hydrogène.

«Du retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris [sur le climat] et du pacte nucléaire iranien, à l'impasse des négociations sur le désarmement nucléaire et à la division au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, nos mécanismes de collaboration sont sapés alors que nous en avons le plus besoin», a réagi l'ancien secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon.