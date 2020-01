Des manifestants sortent la guillotine pour protester

Des manifestants à Porto Rico ont déposé une guillotine devant la résidence officielle du gouverneur en signe de protestation.

Wanda Vázquez est la cible de la colère de la population. L'île américaine subit des centaines de séismes depuis le 28 décembre et plus de 5.000 personnes vivent dans des camps à ciel ouvert.

Pictures of damage coming out of Puerto Rico following the 6.4 magnitude earthquake pic.twitter.com/IQrBCztzfW — David Begnaud (@DavidBegnaud) January 7, 2020

Or il y a plus d'une semaine, une vidéo publiée sur Facebook a révélé l'existence d'un entrepôt rempli d'articles d'urgence non distribués, comme des tentes, des couches et de l'alimentation pour bébés, des radios, des piles, des réchauds portables et des milliers de bouteilles d'eau apparemment périmées.

Cette vidéo a déclenché l'ire des habitants, qui ont symboliquement sorti la guillotine en signe de protestation le 23 janvier. «Les manifestants demandent la démission voire une peine de prison pour Wanda Vázquez et d'autres hauts responsables», écrit le média anglais Vice. Surtout depuis que le secrétaire au logement du territoire, viré après la publication de la vidéo, a affirmé que la gouverneure connaissait l'existence de cette aide inutilisée.