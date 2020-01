La Nasa cherche une personne pour rapporter des échantillons de la planète Mars

La NASA recrute ! L'agence spatiale américaine cherche quelqu'un pour superviser une mission qui a pour but de rapporter sur Terre des échantillons martiens de roche, de sol et d'atmosphère.

Cette personne travaillera dans le cadre du «Mars Sample Return» (la mission de retour d'échantillons martiens), qui doit se mettre en place dans la décennie qui arrive, rapporte la chaîne américaine CNN.

Sa tâche sera de superviser l'ensemble du programme MSR, depuis les premières étapes, jusqu’au lancement finale. Et le salaire est à la hauteur de la mission puisque la NASA prévoit de rémunérer l'heureux élu entre 182.424 et 188.066 dollars par an, soit entre 165.549 et 170.669 euros.

Pour prétendre à ce poste, qui est à pourvoir à Washington, les candidats doivent notamment avoir de l’expérience dans le développement de programmes de vols spatiaux et être titulaires d’un diplôme scientifique pertinent et reconnu. Attention, la date limite pour postuler est fixée au 5 février 2020.

un programme en trois étapes

La Nasa a déjà envoyé plusieurs robots sur la planète rouge équipés d’instruments pour analyser le sol, le climat et l’atmosphère, mais aucun d'entre eux n'a été capable de rapporter sur Terre des échantillons qui auraient pu améliorer la connaissance des chercheurs. C’est pourquoi ce programme est considéré comme «la prochaine étape logique dans l'exploration de Mars», a déclaré l'Agence spatiale européenne (ESA).

Ce programme MSR se déroulera en trois étapes. Tout d’abord, un rover atterrira sur Mars en février 2021. Il effectuera des tests avant de stocker des échantillons dans des «zones stratégiques» sur Mars. Vient ensuite l’étape que l'ESA appelle une «chasse au trésor interplanétaire». Celle-ci consiste à envoyer un autre rover qui viendra collecter les échantillons, les stocker dans une cartouche de la taille d'un ballon de basket, et les lancer en orbite autour de Mars.

Enfin, lors de la troisième et ultime étape, un vaisseau spatial sera envoyé pour récupérer les échantillons avant de les rapporter sur Terre. «Ca sera un moment décisif dans l'exploration spatiale», a encore déclaré l'ESA dans un communiqué de presse.