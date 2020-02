Primaire démocrate : Mais qu'arrive-t-il à Joe Biden ?

L'ancien vice-président est-il déjà en train de perdre la course à la Maison Blanche ? Après une quatrième place lors du caucus de l'Iowa, Joe Biden a terminé cinquième de la primaire du New Hampshire ce 11 février. Des résultats catastrophiques pour celui qui était annoncé grandissime favori chez les démocrates depuis un an.

Conscient que sa performance sur la côte Est ne serait pas bonne, il n'a même pas réalisé de discours dans le New Hampshire. Il a directement pris un avion pour la Caroline du Sud, l'une des prochaines étapes de la primaire démocrate. Et cet Etat sera primordial pour lui. Car si les deux premières défaites sont symboliquement lourdes, elles ne le privent pas de beaucoup de délégués, et les votants ne sont pas sa base électorale.

La propension de Noirs américains est bien plus grande dans cet Etat, et celui qui a passé huit ans au côté de Barack Obama profite d'un soutien inconditionnel de la minorité si l'on en croit les sondages. Il l'a d'ailleurs rappelé dans son discours du 11 février : «99,9% des Noirs américains n'ont pas encore voté».

99.9% — that’s the percentage of African-American voters who have not yet had a chance to vote in this nomination process. You cannot and should not win the Democratic nomination for President without the support of black and brown voters.

— Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) February 12, 2020