Vidéo : victime de harcèlement scolaire, un enfant atteint de nanisme annonce à sa mère qu'il veut se suicider

Le harcèlement scolaire est un fléau qui n'a pas de frontières. Une vidéo poignante montrant le petit Quaden, 9 ans, atteint de nanisme, et demandant, en larmes, à sa maman de lui donner un couteau pour qu'il se suicide, bouleverse les internautes.

La séquence issue d'un Facebook live enregistrée par sa maman Yarraka Bayles montre toute la détresse du petit garçon, scolarisé à Brisbane (Australie), face aux brimades de ses camarades.

«Donne-moi un couteau pour que je me transperce le coeur», implore le petit garçon. Sa mère tente tant bien que mal de contenir la colère de son enfant. Avec d'exploser en larmes à son tour et de s'indigner. «Pouvez-vous s'il vous plaît éduquer vos enfants, vos familles, vos amis parce qu'il suffit d'un exemple de plus... et vous vous demandez pourquoi les enfants se suicident», demande-t-elle.

Ces images ont suscité à travers le monde un immense élan de solidarité et d'innombrables marques d'affection envers Quaden. Depuis sa mise en ligne mardi, ce véritable cri d'alarme a déjà cumulé 17 millions de vues.

En Australie, l'équipe des aborigènes de rugby à XIII a publié une vidéo dans laquelle elle convie le petit garçon et sa maman à assister à leur prochain match.