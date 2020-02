Carnaval de Volkmarsen : le chauffeur de la camionnette qui a foncé dans la foule aurait visé des enfants

Une voiture a foncé dans la foule ce lundi pendant le défilé du carnaval de Volkmarsen (Allemagne). Un bilan fait état de plusieurs dizaines de blessés, dont de nombreux enfants.

Pour une raison qui reste à déterminer, une camionnette de marque Mercredes a foncé dans la foule vers 14h30. Des témoins interrogés par le quotidien régional Frankfurter Rundschau ont eu l'impression que le suspect visait particulièrement les enfants après avoir foncé à plein gaz sur des carnavaliers et poursuivi sa course sur une trentaine de mètres.

De nombreuses victimes gisaient au sol et ont été prises en charge par des équipes de secours déployées en masse dans cette commune de 7.000 habitants

Car plows into crowd in German town of #Volkmarsen, injuring at least 15 people mainly kids, the driver has been arrested, motive not known.



