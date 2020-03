Vladimir Poutine bien parti pour rester au pouvoir jusqu'en 2036

Il n'est pas loin d'obtenir ce qu'il souhaitait. Vladimir Poutine a profité de sa réforme constitutionnelle adoptée au Parlement russe ce 11 mars pour être autorisé à se présenter une nouvelle fois à l'élection présidentielle à la fin de son mandat.

Si rien n'avait changé, en 2024, il aurait été obligé de se mettre en retrait, comme il l'avait fait entre 2008 et 2012, période pendant laquelle il était Premier ministre. En effet, dans la situation actuelle, un président ne peut pas enchaîner plus de deux mandats consécutifs. Pour faire évoluer cela, il avait mis en place une demande de réforme constitutionnelle. Devant la Douma, il a ensuite pris ce prétexte pour demander à ce que son nombre de mandat soit donc réinitialisé.

Après un vote très largement majoritaire en faveur du président russe, il ne manque plus qu'un accord de la Cour constitutionnelle pour entériner cette décision, et un vote des citoyens qui doit avoir lieu le 22 avril prochain. Si cela se passe comme le prévoit Vladimir Poutine, il pourrait potentiellement rester au pouvoir jusqu'en 2036 (il aurait alors 84 ans). Pour se justifier devant les inévitables critiques qui interviendront dans un futur proche, il a assuré qu'un «pouvoir présidentiel fort est absolument nécessaire à la Russie» et que «la situation économique et sécuritaire actuelle le rappelle encore une fois».

Mais cet amendement n'est pas le seul qui doit être adopté par la Douma. Le pouvoir présidentiel devrait ainsi être renforcé, avec notamment la possibilité de renvoyer le Premier ministre ou encore de refuser de promulguer une loi votée par la Douma.