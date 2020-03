Donald Trump remporte la primaire républicaine et attend son adversaire

C'était tout sauf une surprise. Donald Trump a officiellement remporté la primaire républicaine dans la nuit du 17 au 18 mars, et sera donc bien le candidat de son parti pour la prochaine élection présidentielle de novembre 2020.

Grâce à ses victoires dans les Etats de Floride et de l'Illinois, le milliardaire possède désormais 1.330 délégués, alors que 1.276 étaient nécessaires pour s'assurer mathématiquement la victoire. Sur la route de sa réélection, il n'a perdu qu'un seul délégué lors du caucus de l'Iowa, au profit de Bill Weld, ancien gouverneur du Massachusetts.

Cependant l'heure n'est pas à la célébration pour Donald Trump, alors que le coronavirus continue de s'étendre sur tout le territoire américain. Alors que son administration travaille pour tenter de limiter la propagation de l'épidémie, le chef d'Etat ne s'est même pas fendu d'un de ses tweets dont il a le secret.

Sur le plan électoral, il ne sait pas encore qui sera son adversaire du côté démocrate. Joe Biden semble quasiment invincible désormais, au vu de l'avance qu'il a accumulée sur Bernie Sanders, mais mathématiquement cela n'est pas terminé et le sénateur du Vermont ne s'est pas retiré de la course. Quoi qu'il en soit, le début de la campagne présidentielle risque bien d'être profondément chamboulé, car si les événements sportifs et culturels sont nombreux à avoir été repoussés, les conventions nationales qui doivent avoir lieu en juillet sont elles toujours prévues. Mais au vu de la situation actuelle, cela est certainement le cadet des soucis des candidats.