Coronavirus : Quel est le risque de mortalité par tranche d'âge ?

La première étude complète sur les décès et les hospitalisations liés au nouveau coronavirus en Chine continentale permet d'en savoir plus sur le taux de mortalité et les besoins en soins hospitaliers par tranche d'âge.

Le taux de mortalité global du nouveau coronavirus pour les cas confirmés est de 1,38 %, rapporte l'étude parue sur The Lancet Infectious Diseases. Cependant, le taux de mortalité varie selon les tranches d'âge.

En effet, il augmente avec l'âge : il est de 0,0016 % chez les moins de 10 ans, 0,32 % chez les malades âgés de moins de 60 ans, tandis qu'il atteint les 6,4 % chez les sexagénaires ou plus. Pour les personnes d'au moins 80 ans, il peut même aller jusqu'à 13,4 %.

Même constat pour les risques d'aggravation de la maladie. Si seulement 0,04 % des jeunes de 10 à 19 ans ont besoin de soins hospitaliers, 4 % des quadragénaires et 8 % des quinquagénaires nécessitent un traitement hospitalier. Quant aux patients âgés d'au moins 80 ans, plus de 18 % en ont besoin.

Ces estimations sont basées sur l'analyse de 70 117 cas confirmés en laboratoire et diagnostiqués cliniquement en Chine continentale, ainsi que sur 689 cas positifs parmi les personnes évacuées de Wuhan, foyer de l'épidémie, sur des vols de rapatriement.