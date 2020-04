Vidéo : l’embarrassante apparition d’une femme nue pendant le direct d’un journaliste

Un «photobomb» malvenu. Alors qu'il intervenait en direct à la télévision, un journaliste espagnol a été embarrassé par le passage, derrière lui, d’une femme nue.

En fin de semaine dernière Alfonso Merlos, commentateur politique, intervenait dans l’émission El programa de Ana Rosa quand une jeune femme dénudée a fait un passage en arrière-plan, a rapporté la Vanguardia.

A news anchor in Spain was doing a live hit when a semi-naked woman (who is not his wife) walked into the frame. Oops!!! pic.twitter.com/lHU0zS94AV

— Nando (@nandorvila) April 28, 2020