Coronavirus : quand l'écologie n'est pas là, les virus dansent

Chaque mois, «Qu'est-ce qu'on fait ?!» vous propose de mieux comprendre les enjeux auxquels est confrontée notre planète à travers des infographies et vidéos. Développement durable, économie circulaire, alternatives et solutions, les équipes de QQF éclaircissent tous les sujets qui font l'actualité.

Ce mois-ci, découvrez «quand l'écologie n'est pas là les virus dansent», qui détaille la manière dont les virus et bactéries se transmettent à l'homme via les animaux - on parle de «zoonose». En effet, les trois quarts de toutes les maladies infectueuses émergentes chez l'être humain sont des zoonoses.

