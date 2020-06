Les derniers mots de George Floyd écrits dans le ciel de grandes villes américaines

Un artiste de Dallas (Texas) a décidé d’immortaliser les dernières paroles de George Floyd en les accrochant sur des avions qui survolent le ciel de cinq grandes villes américaines.

«S’il vous plaît, je ne peux pas respirer», «Ils vont me tuer», «J’ai mal au ventre», «J’ai mal au cou», «Tout me fait mal», ont ainsi plané au-dessus de Detroit, New-York, Los Angeles, Miami et Dallas, a rapporté CNN.

Ces phrases ont été prononcées par George Floyd alors qu'il se trouvait menotté au sol, le genou d'un policier posé sur son cou. Elles ont été captées par une personne qui filmait la scène et ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux.

Par un communiqué, Jammis Holmes a justifié son action par un «besoin d’unité et la compréhension que ce qui est arrivé à George Floyd se produit partout en Amérique». «Nos mères nous enterrent trop tôt, a regretté l’artiste. Ma fiancée ne devrait pas s’inquiéter à chaque fois que je sors de la maison par moi-même. Oui, je porte un pistolet, monsieur l’officier. Je le porte pour me protéger de vous par tous les moyens nécessaires. A un moment donné, vous réaliserez que vous ne pouvez pas tous nous tuer».

L’artiste a souhaité mettre en avant ce mode d’expression car «l'utilisation du ciel pour raconter les derniers mots de Floyd contraste avec le bruit des médias numériques et utilise une forme de communication qui est le plus souvent utilisée par les privilégiés pour annoncer des événements sportifs, des propositions de mariage ou promouvoir la consommation». «Il est rarement utilisé à des fins politiques ou sociales -pour exercer la liberté d'expression- car c'est un débouché inaccessible aux pauvres et aux marginalisés», a-t-il précisé.

D'après le média américain, Jammie Holmes est principalement connu aux Etats-Unis pour ses peintures qui décrivent le quotidien des communautés noires et sud-américaines.

Les quatre officiers impliqués dans la mort de George Floyd ont été licenciés du département de police de Minneapolis. Derek Chauvin fait maintenant face à des accusations de meurtre au troisième degré et d'homicide involontaire coupable au deuxième degré, a précisé CNN.

