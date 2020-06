Video : à Minneapolis, la police crève les pneus des voitures de journalistes

A Minneapolis, dans la ville bouleversée par les protestations contre les violences policières après la mort de George Floyd, des policiers ont été aperçus en train de crever les pneus de voitures de journalistes.

Les policiers ont dégonflé ces pneus de manière stratégique pour «arrêter les comportements tels que les véhicules conduisant dangereusement et à grande vitesse dans et autour des manifestants et des forces de l'ordre», a déclaré le porte-parole du ministère de la Sécurité publique du Minnesota, Bruce Gordon.

Ils auraient ciblé des voitures qui «contenaient des objets utilisés pour causer des dommages lors de manifestations violentes», comme des pierres et du béton, rapporte le média américain Mother Jones.

Après de longues nuits de gaz lacrymogène et de tirs de flashball, des manifestants, des équipes de presse et des médecins à Minneapolis se sont retrouvés bloqués le week-end dernier, car les pneus de leurs voitures avaient été crevés.

Dans certaines vidéos, des agents ont crevé des pneus dans un parking K-Mart le 30 mai et un viaduc autoroutier le 31 mai. Les deux zones se sont brièvement transformées en terrains de rassemblement de la police près des points chauds de protestation.

Les policiers semblent être ceux de l'Etat du Minnesota ou des policiers du comté, bien que cela ne ressorte pas clairement des vidéos. Ni la patrouille d'Etat du Minnesota, ni le bureau du shérif du comté de Hennepin n'ont répondu aux demandes de Mother Jones. Le département de police de Minneapolis et la garde nationale du Minnesota ont nié toute implication.

La voiture grise dans la vidéo ci-dessus était la voiture de location de Luke Mogelson, un écrivain new-yorkais qui couvre généralement les zones de guerre et est maintenant stationné à Minneapolis pour écrire des articles sur les manifestations. Durant le rassemblement de dimanche soir, Luke Mogelson est allé vérifier sa voiture, montrant son laissez-passer de presse aux officiers en cours de route (les médias étaient exemptés du couvre-feu).

Un officier a pris une photo de son laissez-passer et a dit qu'il «ferait un signal radio dans la chaîne pour que tout le monde sache que la voiture appartenait à la presse», a déclaré le journaliste. Lorsqu'il est revenu plus tard dans la soirée pour récupérer sa voiture, les agents l'ont informé que les pneus du véhicule avaient été crevés. «Ils riaient», s'est-il souvenu. «Ils avaient un sourire sur le visage.»

Now this is weird. Someone pointed out to us all that of the cars in the Kmart parking lot at Nicollet and Lake St. have slashed tires. The group that told us said it was the police or Natl Guard who did it. @WCCO pic.twitter.com/1nv9Rr2wsh

— Jeff Wagner (@Jeff_Wagner4) May 31, 2020