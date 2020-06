Mort de Rayshard Brooks à Atlanta : ce que l'on sait

Dans le sillage de l'affaire George Floyd, qui a enflammé les Etats-Unis, la mort de Rayshard Brooks aux mains de la police d'Atlanta a entraîné une nouvelle vague d'indignation contre les violences policières subies par les minorités.

Que s'est-il passé ?

L'affaire débute le vendredi 12 juin. Des policiers d'Atlanta sont appelés en raison d'un homme noir qui dort dans sa voiture, et qui bloque le passage d'une vente à emporter d'un restaurant. Arrivés sur place, les deux agents blancs ont un premier échange cordial avec l'homme en question : Rayshard Brooks. Ce dernier accepte sans problème de passer un test d'alcoolémie qui se révèle être positif. Il propose de fermer sa voiture et rentrer chez sa soeur qui habite à quelques mètres de la scène, mais les policiers lui indiquent donc qu'ils vont le menotter et l'emmener. C'est alors que le suspect résiste et qu'une empoignade commence alors.

Dans la confusion, les forces de l'ordre sortent un taser pour calmer Rayshard Brooks, mais ce dernier attrape l'arme, et arrive à se défaire de l'emprise des policiers. Il commence à courir, malgré un tir de taser à son encontre. L'arme à la main, il se retourne pour l'utiliser, c'est alors que Garrett Rolfe, l'un des agents sur place, sort son pistolet et tir à trois reprises. Huit minutes plus tard une ambulance arrive et l'emmène à l'hôpital, où il ne survivra pas à ses blessures.

Qui était Rayshard Brooks ?

La mort de cet homme de 27 ans a créé la colère de la ville d'Atlanta, où des manifestations importantes ont lieu depuis le 12 juin. Cette affaire plonge notamment la maire noire de la ville, Keisha Lance Bottoms, dans l'embarras alors que son nom était cité pour être la collistière de Joe Biden.

Le père de trois enfants, qui avait également un beau-fils, travaillait dans un restaurant de tortillas, et devait fêter l'anniversaire de sa fille dans les heures qui suivaient sa mort, a expliqué l'avocat qui représente sa famille.

Quel sort pour les policiers ?

Garrett Rolfe, l'officier qui a tiré sur Rayshard Brooks, a été licencié sur le champ de son poste. Celui qui l'accompagnait, Devin Brosnan, a été affecté à des tâches administratives le temps de l'enquête. De son côté, Erika Shields, qui dirigeait la police depuis décembre 2016, a décidé de démissionner de son poste. Aucune arrestation ni inculpation n'a pour le moment eu lieu, mais le procureur de Fulton County a expliqué à CNN qu'une décision sur le sujet serait certainement prise mercredi 17 juin.