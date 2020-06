Orages : un éclair traverse le ciel brésilien sur 700 km, un record

Plus de 700 km. C'est la distance phénoménale qu'a parcouru un éclair au Brésil le 31 octobre 2018. Il s'agit du record de la plus grande longueur jamais enregistrée, a annoncé l'Organisation météorologique mondiale jeudi 25 juin.

Cet exploit a pu être authentifié grâce aux nouvelles technologies d'imagerie satellitaire. Et la nouvelle, au moment même où l'Hexagone est lui aussi en proie à des orages, est loin d'être passée inaperçue.

WMO has recognized 2 new world records for a single #lightning #megaflash



Longest distance: 709 km (440.6 miles), #Brazil, 31.10.2018



Longest duration 16.7 seconds, #Argentina, 4.3.2019



DOUBLE the previous records



Verified with new satellite lightning imagery technology pic.twitter.com/DfG9NUrjEl

— World Meteorological Organization (@WMO) June 26, 2020