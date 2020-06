Jaden Smith et Jada Pinkett-Smith dénoncent le youtubeur Shane Dawson

Du haut de ses 22,8 millions d'abonnés sur YouTube, l'Américain Shane Dawson s'est attiré les foudres de Jaden Smith ainsi que de sa mère, Jada Pinkett-Smith. La raison ? Une vidéo publiée il y a plusieurs années, montrant le vidéaste simuler une masturbation devant un poster de Willow Smith, alors âgée de 11 ans.

Sa mère et son frère n'ont clairement pas apprécié de voir cet extrait sur les réseaux sociaux, et l'ont fait savoir. «SHANE DAWSON TU ME DÉGOUTE. TU SEXUALISES UNE FILLETTE DE 11 ANS QUI S'AVÈRE ÊTRE MA SOEUR», écrit ainsi le chanteur et acteur. Jada Pinkett-Smith se contente elle d'écrire en avoir «assez des excuses».

SHANE DAWSON I AM DISGUSTED BY YOU. YOU SEXUALIZING AN 11 YEAR OLD GIRL WHO HAPPENS TO BE MY SISTER!!!!!! IS THE FURTHEST THING FROM FUNNY AND NOT OKAY IN THE SLIGHTEST BIT.

— Jaden (@jaden) June 27, 2020